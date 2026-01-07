Sankt Galler Kantonalbank Aktie

Sankt Galler Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067

Sankt Galler Kantonalbank (N)-Performance 07.01.2026 10:03:58

SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie gebracht.

Das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 485,00 CHF. Bei einem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,619 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 571,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 773,20 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,73 Prozent zugenommen.

Sankt Galler Kantonalbank (N) wurde am Markt mit 3,51 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)

Analysen zu Sankt Galler Kantonalbank (N)

Aktien in diesem Artikel

Sankt Galler Kantonalbank (N) 615,00 0,49% Sankt Galler Kantonalbank (N)

