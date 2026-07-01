SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 411,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,243 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers auf 642,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,20 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,20 Prozent angewachsen.

Der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Wert an der Börse wurde auf 3,84 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at