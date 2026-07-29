Sankt Galler Kantonalbank Aktie

Sankt Galler Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067

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Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment im Blick 29.07.2026 10:03:44

SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 418,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hat, hat nun 2,389 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 581,84 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteils am 28.07.2026 auf 662,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58,18 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich zuletzt auf 3,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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