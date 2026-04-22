SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 500,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,000 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 655,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 100,00 CHF wert. Mit einer Performance von +31,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Sankt Galler Kantonalbank (N) einen Börsenwert von 3,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at