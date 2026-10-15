Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Performance unter der Lupe
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15.10.2026 10:03:22
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: Hätte sich eine Santhera Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?
Santhera Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Santhera Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag bei 14,00 CHF. Bei einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,143 Santhera Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,43 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 14.10.2026 auf 14,06 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,43 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 209,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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