SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Santhera Pharmaceuticals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Santhera Pharmaceuticals-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6,24 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 160,256 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,46 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 477,56 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 147,76 Prozent.

Santhera Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 217,19 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at