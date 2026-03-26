Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Santhera Pharmaceuticals-Investition im Blick
|
26.03.2026 10:03:29
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Santhera Pharmaceuticals-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6,24 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 160,256 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,46 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 477,56 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 147,76 Prozent.
Santhera Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 217,19 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AG
|
26.03.26
|SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.03.26
|SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel: SPI steigt letztendlich (finanzen.at)
|
16.03.26
|SIX-Handel: Das macht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
12.03.26
|SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Santhera Pharmaceuticals AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Santhera Pharmaceuticals AG
|17,12
|2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.