Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Lukrative Santhera Pharmaceuticals-Anlage?
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21.05.2026 10:03:40
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Santhera Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,21 CHF. Bei einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,103 Santhera Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 17,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 274,07 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +174,07 Prozent.
Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 239,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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