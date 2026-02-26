Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Rentables Santhera Pharmaceuticals-Investment?
|
26.02.2026 10:03:25
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Santhera Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Santhera Pharmaceuticals-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,88 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,690 Santhera Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.02.2026 205,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 105,58 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Santhera Pharmaceuticals einen Börsenwert von 224,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
