Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Lohnende Santhera Pharmaceuticals-Investition?
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13.08.2026 10:03:44
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Santhera Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Santhera Pharmaceuticals-Papier letztlich bei 8,22 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 12,165 Santhera Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 15,88 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 193,19 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 93,19 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 239,30 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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