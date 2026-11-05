SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.11.2023 wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Santhera Pharmaceuticals-Anteile bei 10,96 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9,124 Santhera Pharmaceuticals-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (15,20 CHF), wäre das Investment nun 138,69 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,69 Prozent angewachsen.

Santhera Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 232,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at