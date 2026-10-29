Santhera Pharmaceuticals Aktie

Santhera Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821

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Santhera Pharmaceuticals-Investment 29.10.2026 10:03:33

SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Santhera Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Santhera Pharmaceuticals-Papier bei 10,14 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 986,193 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 753,45 CHF, da sich der Wert eines Santhera Pharmaceuticals-Anteils am 28.10.2026 auf 14,96 CHF belief. Damit wäre die Investition 47,53 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Santhera Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 228,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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