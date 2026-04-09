Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Investmentbeispiel
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09.04.2026 10:03:27
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Santhera Pharmaceuticals-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 686,00 CHF. Bei einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,146 Santhera Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Santhera Pharmaceuticals-Aktie auf 16,64 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2,43 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 97,57 Prozent vermindert.
Santhera Pharmaceuticals wurde am Markt mit 223,66 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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