SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Santhera Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Santhera Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Santhera Pharmaceuticals-Papier bei 10,48 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 95,420 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 479,01 CHF, da sich der Wert eines Santhera Pharmaceuticals-Papiers am 30.09.2026 auf 15,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +47,90 Prozent.

Santhera Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 229,64 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at