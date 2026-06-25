Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Lukrative Santhera Pharmaceuticals-Investition?
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25.06.2026 10:04:10
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das Santhera Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27,80 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 359,712 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,96 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 741,01 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 42,59 Prozent.
Santhera Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 238,06 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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