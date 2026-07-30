Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Profitabler Santhera Pharmaceuticals-Einstieg?
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30.07.2026 10:03:24
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde die Santhera Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 562,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Santhera Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,779 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.07.2026 25,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,30 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 97,46 Prozent abgenommen.
Alle Santhera Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 222,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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