Santhera Pharmaceuticals Aktie

Santhera Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821

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Lukrative Santhera Pharmaceuticals-Investition? 22.10.2026 10:03:22

SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 489,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,045 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (14,82 CHF), wäre die Investition nun 30,31 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 96,97 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Santhera Pharmaceuticals zuletzt 224,84 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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