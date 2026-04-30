Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Santhera Pharmaceuticals-Anlage unter der Lupe
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30.04.2026 10:03:37
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Santhera Pharmaceuticals-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,016 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.04.2026 auf 18,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72,53 CHF wert. Mit einer Performance von -27,47 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Santhera Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 263,68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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