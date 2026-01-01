Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Frühes Investment
|
01.01.2026 10:03:37
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Santhera Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 01.01.2023 wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Santhera Pharmaceuticals-Papier bei 13,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,464 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 913,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 8,70 Prozent vermindert.
Santhera Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 168,67 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
