SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Santhera Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.

Santhera Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Santhera Pharmaceuticals-Aktie letztlich bei 765,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,131 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.07.2026 gerechnet (15,24 CHF), wäre die Investition nun 1,99 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 98,01 Prozent gleich.

Santhera Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 232,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at