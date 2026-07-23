SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Santhera Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Santhera Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,274 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,93 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 22.07.2026 auf 14,96 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 36,07 Prozent.

Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 224,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at