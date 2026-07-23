Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Santhera Pharmaceuticals-Anlage im Blick
|
23.07.2026 10:03:24
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Santhera Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,274 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,93 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 22.07.2026 auf 14,96 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 36,07 Prozent.
Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 224,81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AG
|
23.07.26
|SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
16.07.26
|SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI notiert im Minus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.07.26
|SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
07.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
02.07.26
|SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)