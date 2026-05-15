SPI-Papier Schindler-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Schindler vor 5 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

Bei einem frühen Investment in Schindler-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 15.05.2021 wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 252,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hat, hat nun 39,651 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 952,42 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 13.05.2026 auf 251,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,48 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Schindler zuletzt 26,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at