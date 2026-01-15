Schindler Aktie

Lohnende Schindler-Investition? 15.01.2026 10:03:27

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Schindler-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Schindler-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 151,70 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, befänden sich nun 65,920 Schindler-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.01.2026 auf 306,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 171,39 CHF wert. Mit einer Performance von +101,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 32,55 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

