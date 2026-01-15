Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Lohnende Schindler-Investition?
|
15.01.2026 10:03:27
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Schindler-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 151,70 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, befänden sich nun 65,920 Schindler-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.01.2026 auf 306,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 171,39 CHF wert. Mit einer Performance von +101,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 32,55 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Schindler AG (PS)
|
15:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|SLI aktuell: SLI verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
08.01.26
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI mittags schwächer (finanzen.at)
|
06.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
01.01.26
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)