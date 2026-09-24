SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Schindler-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Schindler-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Schindler-Aktie letztlich bei 182,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Schindler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,795 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 14 323,29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 261,40 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +43,23 Prozent.

Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,93 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at