Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Schindler-Performance
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24.09.2026 10:03:25
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Schindler-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Schindler-Aktie letztlich bei 182,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Schindler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,795 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 14 323,29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 261,40 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +43,23 Prozent.
Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,93 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
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