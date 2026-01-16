Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 16.01.2026 10:03:45

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schindler-Investment verdienen können.

Am 16.01.2023 wurden Schindler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Schindler-Papier an diesem Tag bei 190,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,525 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.01.2026 153,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 292,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,62 Prozent angezogen.

Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,14 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schindler AG NA

mehr Nachrichten