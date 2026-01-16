SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schindler-Investment verdienen können.

Am 16.01.2023 wurden Schindler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Schindler-Papier an diesem Tag bei 190,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,525 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.01.2026 153,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 292,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,62 Prozent angezogen.

Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,14 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

