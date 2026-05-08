Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

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Profitable Schindler-Anlage? 08.05.2026 10:03:59

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Schindler-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Schindler-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 190,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,255 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.05.2026 auf 262,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 376,77 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 37,68 Prozent.

Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 27,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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