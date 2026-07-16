Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Langfristige Anlage
|
16.07.2026 10:03:23
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Schindler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 203,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,912 Anteile im Depot. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 15.07.2026 1 294,70 CHF wert, da der Schlussstand 263,60 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 294,70 CHF entspricht einer Performance von +29,47 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 28,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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