SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Schindler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 203,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,912 Anteile im Depot. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 15.07.2026 1 294,70 CHF wert, da der Schlussstand 263,60 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 294,70 CHF entspricht einer Performance von +29,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 28,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at