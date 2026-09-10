Schindler Aktie

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WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

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Schindler-Investmentbeispiel 10.09.2026 10:03:55

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren eingefahren

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Schindler-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Schindler-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Schindler-Papier bei 190,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, befänden sich nun 0,525 Schindler-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 131,79 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 09.09.2026 auf 251,20 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,79 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Schindler bezifferte sich zuletzt auf 26,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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