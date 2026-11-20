Wer vor Jahren in Schindler-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Schindler-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Schindler-Papier bei 185,10 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 54,025 Schindler-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (284,50 CHF), wäre die Investition nun 15 370,07 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 15 370,07 CHF entspricht einer Performance von +53,70 Prozent.

Schindler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at