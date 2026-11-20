Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Performance im Blick
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20.11.2026 10:03:33
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Schindler-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Schindler-Papier bei 185,10 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 54,025 Schindler-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (284,50 CHF), wäre die Investition nun 15 370,07 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 15 370,07 CHF entspricht einer Performance von +53,70 Prozent.
Schindler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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