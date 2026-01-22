Schindler Aktie

WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

Schindler-Anlage unter der Lupe 22.01.2026 10:03:51

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr abgeworfen

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schindler-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 254,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,393 Schindler-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.01.2026 auf 302,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,79 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 18,79 Prozent.

Schindler wurde am Markt mit 32,32 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Schindler AG (PS) 326,00 -0,61% Schindler AG (PS)

