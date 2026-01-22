Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Schindler-Anlage unter der Lupe
|
22.01.2026 10:03:51
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schindler-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 254,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,393 Schindler-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.01.2026 auf 302,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,79 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 18,79 Prozent.
Schindler wurde am Markt mit 32,32 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Schindler AG (PS)
|
20.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
15.01.26
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.01.26
|SLI aktuell: SLI verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
08.01.26
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Schindler AG (PS)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schindler AG (PS)
|326,00
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.