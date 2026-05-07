SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Schindler-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Schindler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 174,90 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Schindler-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,572 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.05.2026 157,23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 275,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,23 Prozent zugenommen.

Schindler war somit zuletzt am Markt 28,80 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at