Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schindler-Anlage unter der Lupe 13.03.2026 10:03:45

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 199,20 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hat, hat nun 50,201 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.03.2026 13 127,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 261,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,28 Prozent.

Insgesamt war Schindler zuletzt 27,90 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schindler AG NA

mehr Nachrichten