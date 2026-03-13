Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Schindler-Anlage unter der Lupe
|
13.03.2026 10:03:45
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 199,20 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hat, hat nun 50,201 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.03.2026 13 127,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 261,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,28 Prozent.
Insgesamt war Schindler zuletzt 27,90 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schindler AG NA
|
10:03
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.03.26
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.02.26
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.02.26
|SPI aktuell: SPI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in Zürich: SPI fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)