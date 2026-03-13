SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 199,20 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hat, hat nun 50,201 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.03.2026 13 127,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 261,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,28 Prozent.

Insgesamt war Schindler zuletzt 27,90 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at