Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Lukrative Schindler-Investition?
|
21.05.2026 10:03:40
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Schindler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 199,35 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 50,163 Schindler-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 262,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 182,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,83 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Schindler bezifferte sich zuletzt auf 27,72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Schindler AG (PS)
|
20.05.26
|SIX-Handel SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.05.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI klettert zum Start (finanzen.at)
|
18.05.26
|Börse Zürich: SLI letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.05.26
|SLI aktuell: SLI notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
18.05.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.05.26
|SIX-Handel SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.05.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schindler von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
08.05.26
|SIX-Handel SLI beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Schindler AG (PS)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schindler AG (PS)
|287,00
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.