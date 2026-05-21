SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Schindler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 199,35 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 50,163 Schindler-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 262,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 182,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,83 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Schindler bezifferte sich zuletzt auf 27,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at