Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Lohnendes Schindler-Investment?
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Schindler-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Schindler-Papier bei 199,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,501 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 02.07.2026 129,76 CHF wert, da der Schlussstand 259,00 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 129,76 CHF, was einer positiven Performance von 29,76 Prozent entspricht.
Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 27,54 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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