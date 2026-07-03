Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

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Lohnendes Schindler-Investment? 03.07.2026 10:04:07

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schindler-Aktien verdienen können.

Das Schindler-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Schindler-Papier bei 199,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,501 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 02.07.2026 129,76 CHF wert, da der Schlussstand 259,00 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 129,76 CHF, was einer positiven Performance von 29,76 Prozent entspricht.

Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 27,54 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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