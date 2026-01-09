Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Lukrativer Schindler-Einstieg?
|
09.01.2026 10:05:10
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Schindler-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 246,50 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,568 Schindler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 290,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 764,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,65 Prozent.
Schindler war somit zuletzt am Markt 31,10 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schindler AG NA
|
09.01.26
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
02.01.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.12.25
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.12.25
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.12.25