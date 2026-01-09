Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

Lukrativer Schindler-Einstieg? 09.01.2026 10:05:10

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Schindler-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 246,50 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,568 Schindler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 290,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 764,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,65 Prozent.

Schindler war somit zuletzt am Markt 31,10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

