SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Schindler-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 30.07.2016 wurde das Schindler-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Schindler-Papier bei 185,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,538 Schindler-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 138,78 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 29.07.2026 auf 258,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 38,78 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Schindler zuletzt 27,68 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at