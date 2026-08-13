Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

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Lukratives Schindler-Investment? 13.08.2026 10:03:44

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Schindler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.08.2023 wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Schindler-Papier bei 203,10 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 49,237 Schindler-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 860,66 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 12.08.2026 auf 261,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,61 Prozent angezogen.

Insgesamt war Schindler zuletzt 27,72 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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