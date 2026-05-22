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Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

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Profitable Schindler-Investition? 22.05.2026 10:04:00

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schindler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Schindler-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Schindler-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 180,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,553 Anteilen. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 21.05.2026 138,20 CHF wert, da der Schlussstand 250,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,20 Prozent angezogen.

Am Markt war Schindler jüngst 26,71 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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