SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schindler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Schindler-Einstiegs gewesen.

Das Schindler-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Schindler-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 211,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, hätte er nun 47,214 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 292,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 805,48 CHF wert. Damit wäre die Investition um 38,05 Prozent gestiegen.

Schindler wurde am Markt mit 31,47 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

