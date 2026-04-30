Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Langfristige Performance
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30.04.2026 10:03:37
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schindler-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 30.04.2021 wurden Schindler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 259,80 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,491 Schindler-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Schindler-Aktie auf 270,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 415,70 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,16 Prozent gesteigert.
Am Markt war Schindler jüngst 28,92 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
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