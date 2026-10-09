SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Schindler gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Schindler-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 182,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 54,945 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 251,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 791,21 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,91 Prozent angewachsen.

Schindler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at