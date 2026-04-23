SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Schindler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Schindler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Schindler-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 199,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,001 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 22.04.2026 1 346,34 CHF wert, da der Schlussstand 269,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,63 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Schindler bezifferte sich zuletzt auf 28,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at