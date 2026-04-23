Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Frühe Investition
|
23.04.2026 10:03:25
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Schindler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Schindler-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 199,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,001 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 22.04.2026 1 346,34 CHF wert, da der Schlussstand 269,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,63 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Schindler bezifferte sich zuletzt auf 28,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
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