Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Hochrechnung
|
13.11.2026 10:03:46
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 271,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,690 Schindler-Papiere. Die gehaltenen Schindler-Anteile wären am 12.11.2026 1 105,17 CHF wert, da der Schlussstand 299,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,52 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 31,86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schindler AG NA
|
13.11.26
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.26
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.11.26
|Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen (EQS Group)
|
06.11.26
|Share buyback program completed (EQS Group)
|
30.10.26
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.10.26
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
22.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Schindler AG NA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schindler AG NA
|323,50
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.