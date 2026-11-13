Schindler Aktie

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WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

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Hochrechnung 13.11.2026 10:03:46

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 271,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,690 Schindler-Papiere. Die gehaltenen Schindler-Anteile wären am 12.11.2026 1 105,17 CHF wert, da der Schlussstand 299,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,52 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 31,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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