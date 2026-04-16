SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Schindler-Papier statt. Zum Handelsende stand das Schindler-Papier an diesem Tag bei 277,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, befänden sich nun 0,360 Schindler-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Schindler-Papiers auf 273,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,34 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,66 Prozent verringert.

Schindler war somit zuletzt am Markt 29,03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at