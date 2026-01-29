SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schindler-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Schindler-Aktie letztlich bei 198,95 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 5,026 Schindler-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.01.2026 auf 298,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 501,88 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50,19 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 32,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at