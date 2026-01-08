Schindler Aktie

WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

Lukrative Schindler-Anlage? 08.01.2026 10:03:26

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Schindler-Aktien gewesen.

Schindler-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 244,70 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,087 Schindler-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 306,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 250,51 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,05 Prozent zugenommen.

Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,66 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Schindler AG (PS) 326,00 -0,61% Schindler AG (PS)

