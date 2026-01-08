Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Lukrative Schindler-Anlage?
|
08.01.2026 10:03:26
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient
Schindler-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 244,70 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,087 Schindler-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 306,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 250,51 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,05 Prozent zugenommen.
Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,66 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Schindler AG (PS)
|326,00
|-0,61%
