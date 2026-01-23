SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schindler-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Schindler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Schindler-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 237,20 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,216 Schindler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (288,00 CHF), wäre das Investment nun 1 214,17 CHF wert. Damit wäre die Investition 21,42 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Schindler zuletzt 30,72 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at