SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Schindler-Investment gewesen.

Die Schindler-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Schindler-Anteile an diesem Tag 295,20 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Schindler-Aktie investierten, hätten nun 3,388 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 886,18 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 05.08.2026 auf 261,60 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,38 Prozent verringert.

Schindler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at