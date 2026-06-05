Schindler Aktie

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WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

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Schindler-Investment 05.06.2026 10:03:53

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Schindler-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Schindler-Aktie betrug an diesem Tag 187,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, hätte er nun 53,390 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schindler-Aktien wären am 04.06.2026 13 641,22 CHF wert, da der Schlussstand 255,50 CHF betrug. Damit wäre die Investition 36,41 Prozent mehr wert.

Schindler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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