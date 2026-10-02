Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Schindler-Anlage
|
02.10.2026 10:04:08
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 5 Jahren verdient
Am 02.10.2021 wurde die Schindler-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 239,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Schindler-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,174 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 01.10.2026 1 045,49 CHF wert, da der Schlussstand 250,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,55 Prozent.
Am Markt war Schindler jüngst 26,93 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!