SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Schindler eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.10.2021 wurde die Schindler-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 239,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Schindler-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,174 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 01.10.2026 1 045,49 CHF wert, da der Schlussstand 250,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,55 Prozent.

Am Markt war Schindler jüngst 26,93 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at