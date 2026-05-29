Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Profitable Schindler-Investition?
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29.05.2026 10:03:53
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Schindler-Aktie statt. Der Schlusskurs des Schindler-Papiers betrug an diesem Tag 285,00 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,509 Schindler-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 250,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 878,95 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 878,95 CHF entspricht einer negativen Performance von 12,11 Prozent.
Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 26,71 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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